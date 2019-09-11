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عاجل.. مليشيا الحوثي تعلن اغتيال قاتل شقيق زعيمها في مأرب

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية Advertisements

كتب الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة المليشيات، اليوم الأربعاء، القضاء على منفذ عملية اغتيال ابراهيم الحوثي شقيق زعيم مليشيا الانقلاب.



وأوضحت في بيان بثته قناة المسيرة أن الأجهزة الأمنية التابعة لها نفذت عملية استخبارية أمس في مدينة مارب تمكنت خلالها من القضاء على شخص يدعى “محمد علي قايد ضاوي"

وأوضحت أن ضاوي هو المنفذ الرئيسي لاغتيال إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني في صنعاء قبل أسابيع.