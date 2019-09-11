ناشط سياسي: التحركات الإخوانية الأخيرة في اليمن كشفت نوايا الإصلاح السيئة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قال ياسر اليافعي الناشط السياسي الجنوبي، بان الأحداث الأخيرة كشفت حزب الإصلاح الإخواني أمام الجميع.



وغرد الناشط السياسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال: "‏من إيجابيات الأحداث الأخيرة أنها كشفت حزب الإصلاح وعرته تماماً".

وتابع اليافعي بالقول: "حزب الإصلاح الآن وحيداً في مواجهة شعب الجنوب، وإن خيل اليه نصر في ‎شبوة لكن القادم سيكون عسيراً عليه ولن يكون بإمكانه تأمين صحاري وجبال وشعاب شبوة بل سيتقطع ويدفن فيها".

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وكتب اليافعي في سياق آخر: "‏قناة الجزيرة تنفرد في تصريح خاص لمحافظ شبوة بن عديو الذي طالب فيه بخروج الإمارات من منشأة بلحاف النفطية".

وأضاف: أن "هذا يؤكد بأن قطر هي الداعم الأول للمليشيات الإخونجية الإرهابية القادمة من مأرب لاجتياح شبوة والسيطرة على مؤسسات المحافظة".

وتابع بالقول: "الشرعية تثبت كل يوم أنها مدعومة من قطر لخيانة التحالف".

وانتقد اليافعي اكاذيب الإخوان في اليمن، وعلق عبر تويتر بالقول": "حزب الإصلاح لا يبني بل يجيد الهدم وما حدث في شبوة خير دليل بدل أن يحافظ على معسكرات النخبة أو على الأقل معداتها وتجهيزاتها سارعت قواته الى العبث بها ونهبها".

وأضاف: "وفرق بين من يبني ويهدم كالفرق بين اليمن التي هي في ذيل القائمة بكل المجالات والإمارات التي تحتل الصدارة بكل المجالات".