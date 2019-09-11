وكيل أول محافظة تعز يعزي في وفاة القاضي عبدالملك فرحان

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب تعز - الخليج 365

بعث وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة إلى العقيد توفيق عبدالملك فرحان وإخوانه، في وفاة والدهم القاضي عبدالملك فرحان الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.

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وأشار الدكتور المخلافي في برقيته إلى مناقب الفقيد ودوره الكبير في ترسيخ قيم العدالة وتطوير التشريع والقضاء في جميع المحاكم بمختلف درجاتها.

مشيداً بأدواره الوطنية في مناهضة الإستبداد والنظام الإمامي الكهنوتي وتوليه عدد من الواجبات والمسؤوليات والمناصب الحكومية في سلك القضاء التي تولاها بحنكة ومسؤولية ، علاوة على نضالاته وتضحياته الوطنية ودفاعه عن الجمهورية والديمقراطية.

وعبر وكيل اول المحافظة باسمه وباسم السلطة المحلية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون.