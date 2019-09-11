تعز.. مناقشة إمكانية تنفيذ حملات نظافة إسبوعية مشتركة بين صندوق النظافة وإدارات المديريات 

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب تعز - الخليج 365

تراس وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل صباح اليوم الاربعاء الموافق 11سبتمبر 2019م إجتماع مشترك ضم مدراء عموم مديريات المدينة ( المظفر ، القاهرة ، صاله ، صبر الموادم) ومدير عام مكتب النظافة والتحسين ومدير مشروع النظافة بالمحافظة.

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وخلال إلإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة استمع الوكيل جامل لمدراء عموم المديريات ولمدير عام صندوق النظافة والتحسين للمعوقات التي تقف حاجزًا امام نجاح صندوق النظافة بشكل كامل،وللمقترحات المقدمة من مدراء العموم لعمل الحلول العاجلة لتنفيذها واقعاً ملموساً.

وأقر الإجتماع البدء من الإسبوع القادم بتنفيذ حملات نظافة مشتركة بين إدارة صندوق النظافة والتحسين وإدارات مديريات المدينة ، وتحديد مساحات ومواقع مقالب للمخلفات والقمائم ،وكذلك وضع صندوق النظافة لخط سير لعملية الترحيل.

وشدد جامل على الإلتزام بعملية تحصيل رسوم الصندوق بدفاتر وسندات رسمية وفقاً للقانون وتوريدها لحساب الصندوق ، وتشديد الرقابة على ذلك.

وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة لمعالجة مشكلة النظافة بمديريات المدينة بشكل حقيقي.