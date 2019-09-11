Advertisements Advertisements

محافظ الضالع يلتقي مديري الصندوق الإجتماعي و الأشغال العامة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

اللواء الركن علي مقبل صالح

كتب الخليج 365

التقى محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي اللواء الركن علي مقبل صالح والعميد الركن عبدالله مهدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة اليوم بديوان المحافظة كلا من مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية غازي احمد علي ومدير صندوق الأشغال العامة فرع العاصمة عدن المهندس محسن علوي وضابط مشاريع قطاع الصحة الدكتور صالح الحكم ، كرس اللقاء لمناقشة عددا من المشاريع قيد التنفيذ بالمحافظة المموله من الصندوق الإجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة والطرق .

Advertisements

وفي اللقاء رحب المحافظ بمدير الصندوق الإجتماعي للتنمية ومدير صندوق الأشغال العامة والدكتور الحكم ، وقدم شكرة وتقديره للفريق الزائر وعلى الإهتمام الذي يوليه ودورهم الفاعل في الاهتمام بتقديم الخدمات من المشاريع للمحافظة من خلال تقديم العديد من المشاريع الخدمية التي تحتاجها الضالع و تعاني منها المحافظة خاصه في ظل غياب الدولة وتسببت في حرمان المحافظة من حقها من المشاريع والتنمية ، خاصه وأن محافظة الضالع هي من أكثر المحافظات التي حرمت من المشاريع خلال السنوات الماضية وتعرضت لحرب دمرت فيها البنية التحتية بشكل كلي من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية ، بالإضافة إلى أن محافظة الضالع لا توجد فيها اي موارد أو إمكانيات ، ويأمل المحافظ أن يقدم الصندوق الدعم الكافي لإنقاذ المحافظة من تردي الخدمات ،لتخفيف من معاناة المواطنين في مجال شبكات مياه الصرف الصحي والتحسين ومشاريع مياه الشرب والطرقات وفي مجال الصحة وغيرها من المشاريع الضرورية التي تحتاجها المحافظة بصورة استثنائية وعاجلة .

وثمن المحافظ الجهود الذي يبذلها مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس غازي احمد علي ومدير صندوق الأشغال المهندس محسن علوي معبراً عن الشكر والتقدير لهم وجهودهم .

من جانبة ضابط مشاريع قطاع الصحة الدكتور صالح الحكم أكد أن الصندوق لدية خطة مرسومة في تنفيذ عدد من المشاريع. في قطاع الصحة ، اعتمد منها ثلاثه مشاريع ومشروع دعم طارئ بالإضافة إلى دعم مديرية الازارق والمديريات المتضررة من المساعدات الإنسانية لعدد 15 الف أسرة شهريا .