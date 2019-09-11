مصادر "لليمن العربي": محافظ شبوة يدفع 10 مليون ريال لعلاج جرحى الإخوان.. صورة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

وجه محافظ شبوة الإخواني محمد بن عديو، بصرف مبلغ 10 مليون ريال لمدير مستشفى عتق المركزي لعلاج جرحى الاخون بعد هزيمتهم في عدن وابين.

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وقال ناشطون "لليمن العربي" : 10 مليون بينما الجرحى من أبناء شبوة الذي دافعوا عن شبوة في حربها ضد القاعدث والحوثي، لم نشاهد هذه المبالغ تصرف لعلاجهم.

وأضافوا: "اسر شهداء شبوة هم بالمثل وشبوة التي تعيش ظلام دامس طيلة الشهر ونحن في الظلام لم نشاهد اي تحرك في هذا الجانب او اي إعلام تحدث عن المعاناه التي يعيشها أبناء المحافظة".

وكان أكد قيادي منشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مأرب، شمالي البلاد - "لليمن العربي" - إن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، تمادى في التواطئ مع الإصلاح الفرع المحلي للإخوان في اليمن.

وقال القيادي الإخواني المنشق الذي طلب تسميته بـ"أبي الحمزة" إن بن عديو فقد كل سمات الكفاءة والعرف القبلي، لا سيما إنه تعرض لصفعة في منزله من جهات رفيعة المستوى بمأرب، في الوقت الذي كانت فيه شبوة تدفع ثمن الخيانة خيرة أبنائها المخلصين.