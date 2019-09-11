خروقات حوثية متواصلة في أكثر من منطقة في الحديدة 

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

تتواصل الخروقات والإنتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن ، بالرغم من توقيعها للإتفاقيات السابقة والأخيرة برعاية الأمم المتحدة.



حيث شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في أكثر من منطقة من مناطق محافظة الحديدة..

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بشن عملية قصف مدفعي عنيف وعمليات قنص متواصلة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة الواقعة غرب اليمن.

وتضيف المصادر أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف RBG والقذائف الصاروخية واستهدفت المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة شمالي الجبلية بشكل عنيف.

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المصادر الميدانية أردفت عن قيام المليشيات الحوثية بإستهداف المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبالأسلحة القناصة منذ ساعات العصر وحتى ساعات المغرب لهذا اليوم الأربعاء.

واستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.

وشنت المليشيات قصفاً مكثفاً على مناطق متفرقة شرق المدينة مستخدمة مختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وحسب مصدر عسكري أفاد ،بأن مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح تعرضت لقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والمدفعية من عيار 82 ، كما تساقطت مقذوفات مدفعية ونيران رشاشة بشكل مكثف على المواقع المتمركزة خلف كلية الهندسة.

في السياق ذاتة تعرضت مواقع القوات المشتركة في شارع الخمسين للإستهداف بكافة الأسلحة المتوسطة بينها الدوشكا وسلاح عيار 14.5والاسلحة القناصة.

وتصاعدت مؤخراً حدة القصف الذي تمارسه مليشيات الحوثي في سياق انتهاكاتها المستمرة لكل المواثيق والإتفاقات التي أبرمت ونصت على الوقف الكامل للعمليات العسكرية في الحديدة