شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حاوية اماراتية تصل ميناء عدن ..تفاصيل مخطط اماراتي جديد لنسف مفاوضات جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت فجر يوم الأربعاء 30 حاوية محكمة الاغلاق قادمة من دولة إلامارات العربية المتحدة إلى ميناء الزيت بعدن.



وقالت مصادر "عدن الغد" ان 30 حاوية تم انزالها من سفينة عسكرية رست بالميناء فجر اليوم ومن المتوقع نقلها إلى مقر القيادة الإماراتية بالبريقة .

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ورست السفينة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بميناء الزيت وتم تفريغ حمولتها وسط حراسة مشددة فجرا .

ولم تتوفر معلومات فيما اذا كانت الحاويات تحمل اسلحة أو معدات أخرى.