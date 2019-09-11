شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رعاية الأسره تدشن جمله من المشاريع في مديريات قعطبه والازارق بالضالع والعبر بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت جمعية رعاية الاسرة YFCA ، وضمن مشروع التدخلات المتكاملة في الصحة والمياة والاصحاح البيئي عددا من المشاريع الإنسانية في مديريتي - قعطبة - الازارق م / الضالع ومديرية العبر م / حضرموت .

وكانت الجمعيه قد دشنت أعمالها في بعض المديريات ومنها المديريات المذكورة بتوزيع 1400 حقيبة نظافة و 1400 فلتر مياة على الفئات الاشد تضررا من حالات سوء التغذيه .

وتأتي خطة الاستهداف هذه ضمن مشاريع إنسانية مموله من صندوق التمويل الانساني لليمن YHF والذي يهدف إلى التخفيف من معاناة الناس وخاصة في المجالات المتصلة بالصحة و المياه والصرف الصحي .

وكانت الدراسات الميدانية التي أجرتها جمعية رعاية الأسره YFCA في المديريات المستهدفة قد اظهرت في نتائجها وجود الكثير من الاختلالات الصحيه في الجوانب المتصلة بالصرف الصحي أفضت إلى العديد من مشاكل سوء التغذيه والتي تفاقمت على نحو كبير خلال الفتره القليله الماضيه .

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وخلال حفل التوزيع كرس القائمون على هذه الجمعيه بعض المفاهيم التوعويه والهادفه إلى غرس مبدأ التكافل والتعاضد وتحسين السلوك بما يمكنهم من العيش في بيئه صحيه و نظيفه .

ودعا الفريق التوعوي المجتمع الى مساعدة بعضهم البعض ونشر الثقافة الصحيه وخاصة للأجيال الصغيره .

واختتم البرنامج بشكر وجهته السلطات المحليه في المديريتين لمنظمة رعاية الأسره وصندوق التمويل الإنساني على هذه المساعدات التي قدمتها للمجتمعات المتضرره آملين أن تكون هناك خطط تشاركيه تهدف الى اعداد برامج هادفه بما يخدم ابناء هذه المديريات حاضراً و مستقبلا