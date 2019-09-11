شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفشل مجدداً في غزو الضالع وإرباك اللواء30 مدرع والقوات المشتركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فشلت مليشيا الحوثي بغزو الضالع لإرباك اللواء 30 مدرع والقوات المشتركة وقياداتها وتشتيت قواتها ، لم تبلغ مبتغاها وتبخرت كل أحلامها .

مصادر قالت ان المليشيا الحوثية تدفع بقواتها مره بعد آخرى كان آخرها مساء امس الثلاثاء لكنها تنتحر وتصاب بخيبة أمل وتلاحقها الهزائم بفعل الضربات المواجعة التي تتلقها مليشيا الحوثي من اللواء 30 مدرع الذي يقوده البطل الشجاع العميد هادي العولقي والى جانبه القوات المشتركة.

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محللون عسكريون افادوا أنه تم ترتيب جبهات باب غلق والزبيريات وشخب والريبي وحجر و صناعة المتارس العملاقة وبتكتيك مدروس أصاب المليشيا بالتخبط والهوس جعلها تخسر وتنهار ويجري الإعداد للدرس الأخير الذي سوف يسطر بإعادة كل ما فقدوه في البداية.

وأكدوا ان قيادات جبهات الضالع في شخب والريبي وحجر نادرون يستمدون قوتهم من أفرادهم الابطال الذي لا يفارقونهم في المتاريس وان التقدم اصبح وارد والانكسار للمليشيا يأني تباعا يوما بعد آخر.

وذكرت مصادر ان مليشيا الحوثي حاولت التقدم بإتجاة شخب والزبيريات وحجر فإنكسرت ومنيت بهزيمة وخيبة أمل بفعل ضربات القوات المشتركة التي تسطر أروع البطولات .