قبائل خولان تطلق سراح اسرى المجلس الانتقالي

اطلقت قبائل خولان بمحافظة صنعاء سراح عدد من اسرى المجلس الانتقالي الجنوبي يوم امس الثلاثاء.
ونشر ناشطون من ابناء قبائل خولان صورا للاسرى عند اطلاق سراحهم .
واسر عدد من جنود قوات الحزام الامني في معارك محافظة ابين بيد القوات الشرعية والمجاميع المسلحة التي تقاتل الى جانبها منذ اسبوعين .
وعقب تمكن قوات الانتقالي من صد الهجوم نشرت قبائل خولان صورا لاسرى من قوات الحزام وقالت انهم لدى القبيلة ويوم امس اعلنت الافراج عنهم .
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