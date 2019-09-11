قوات الشرعية في أبين تتعرض لهجوم غادر في كمين مسلح

هاجم مسلحون مجهولون، مساء الثلاثاء، قوات الجيش في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال سكان محليون، إن طقم أمني تابع لحكومة الشرعية تعرض لكمين من قبل مسلحين مجهولين في منطقة امحميشة.

وأسفر الِكمين المُسلح عن إصابة عدداً من الجنود الذين كانوا على متن الطقم بإصابات بالغة.

وأكد الشهود" إنه تم نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى مديرية لودر العام لتلقي العلاج اللازم.