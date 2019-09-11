مسهور: تردد الشرعية في قبول البنود الأولية سينكسر خلال ساعات وستوافق عليها

قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي ، هاني مسهور ، إن تردد الحكومة اليمنية في قبول البنود الأولية سينكسر خلال ساعات وستوافق عليها.
وغرد مسهور على "تويتر" قائلاً: تردد الحكومة اليمنية في قبول البنود الأولية المطروحة عليها في الموافقة سينكسر خلال ساعات.
مشيراً إلى أنها ستوافق على البنود الأكثر مرارة فشرب كؤوس المرارة صعب لكنه سيحصل.
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