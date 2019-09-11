الاكثر مشاهدة - سائق عائلة صالح الذي خان الزعيم وباعه بثمن بخس ..لن تصدق كيف كان مصيره اليوم بصنعاء..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق عائلة صالح الذي خان الزعيم وباعه بثمن بخس ..لن تصدق كيف كان مصيره اليوم بصنعاء..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أودعت مليشيا الحوثي مشرفها في الصافية في سجونها، بعد انتهاء خدماته التي قدمها للمليشيا الحوثية وخيانته لأسرة عفاش المقرب منها وتقديمه معلومات سرية عنهم وتحديد أماكنهم وأموالهم لصالح المليشيا.

ونقلت مصادرصحفية عن مصدرمحلي اليوم الأربعاء، قوله: إن مليشيا الحوثي اعتقلت الضابط في الحرس الجمهوري" محمد علي النجار" وأودعته في سجونها.

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والنجار ينتمي إلى قرية بيت الأحمر مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح قام بخيانة أسرة ال عفاش لصالح الحوثيين، وعينته المليشيا في وقت سابق مشرفاً لمنطقة الصافية بالعاصمة صنعاء وأطلق عليه لقب "ابو يحيى"، واستفادت منه المليشيا في جمع معلومات عن اسرة صالح وأسرته.

وأكد المصدر أن النجار كان يعرف معلومات كثيرة ومهمة عن أسرة عفاش حيث كان النجار يشتغل سائق مع عائلة الرئيس صالح ثم مع طارق عفاش وتوفيق صالح ومكن الحوثيين من تلك المعلومات التي استفادت منها أثناء انتفاضة 2 ديسمبر .

ووضح المصدر ان النجار باع أيضا أراضي تابعة لأسرة عفاش كان قد حصل على وثائقها لقربه منهم لكن المليشيا بعد أن استغنت عن خدمات النجار قامت بالزج به في السجن.