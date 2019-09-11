شكرا لقرائتكم خبر عن من مدينة جدة السعودية.. : الانتقالي الجنوبي يعلن انطلاق المعركة مع الشرعية.. وبدء المواجهة ويكشف عن خطوة حاسمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق عضو بوفد المجلس الانتقالي الجنوبي المفاوض بمدينة جدة السعودية على الحوار مع الشرعية. وقال الدكتور ناصر الخبجي-عضو وفد الانتقالي المفاوض، أن سياسة النفس الطويل مطلوبة، والإستعداد لمواجهة كل الاحتمالات واجب، ولن يسقط حق وراءه شعب كشعب الجنوب، والقادم أفضل باذن الله. وأضاف الخبجي: يد تحمي ويد تبني،… Advertisements ​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - من مدينة جدة السعودية.. : الانتقالي الجنوبي يعلن انطلاق المعركة مع الشرعية.. وبدء المواجهة ويكشف عن خطوة حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.