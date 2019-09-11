فتحي بن لزرق يوجه تحذير ناري وصريح للسعودية من القادم في اليمن.. شاهد ”أخطر ” ما ورد فيه؟

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عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” تصريحا مباشرا للتحالف العربي بقيادة السعودية من مخاطر وتبعات تثبيت الانتقالي تحت قوة السلاح في جنوب اليمن. قد يهمك ايضاً: - بكل جرأة .. الفنانة سوسن بدر: هذا ما حدث بيني وبين الفنان ” عادل إمام ” خلف الكواليس وتم حذفه من الفيلم! - فيصل القاسم يحرج اليمنيين ويتحداهم أن يفعلوا هذا الأمر في وجه الإمارات.. وسيل من الردود تثير غضب الذباب! - شاهد ” إيفانكا ترامب ” كيف تتناول الفراولة..؟! (فيديو) - شاهد : فنانة شهيرة بالغة الجمال تعلن حاجتها لزوج ‘‘رعوي عفط’’ وترفض 7 شباب تقدموا لخطبتها لسبب لا يخطر على بال (صورة) Advertisements - فضحية مدوية .. تسريب (فيديو فاضح) من أحد فنادق دبي يكشف عن كاميرات سرية لابتزاز الزوار .. وضاحي خلفان يكشف المستور

وقال بن لزرق في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”رصدها محرر أبابيل نت:اي تثبيت من قبل التحالف لشرعية الانتقالي بقوة السلاح سيفتح الباب وسيمنح الحق للهيئة الشعبية في شبوة ومجلس باعوم في حضرموت و أبناء المهرة وسقطرى وغيرهم حق تثبيت شرعياتهم ايضا وبنفس الطريقة. واضاف، وعلى التحالف حينها فتح حوارات جدة ٢و٣ والاستعداد لكنتونات متناحرة برعاية التحالف نفسه. جدير ذكره ان وفد المجلس الانتقالي متواجد في المملكة حسب دعوة وجهتها الخارجية السعودية لحضور حوار جدة بين الانتقالي والحكومة الشرعية وسط انباء تتحدث عن بدء حوار غير مباشر بين الشرعية والانتقالي برعاية السعودية.

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