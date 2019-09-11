شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يسيطر على أكبر معسكرات الانتقالي وتعزيزات ضخمة تصل شبوة (تفاصيل مفاجئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الإعلامي محمد العرب يذيع خبر عن مقتل عبدالملك الحوثي وصعوده فوق جثته .. وينشر ‘‘أول صورة‘‘ .. (شاهد) وأخيرًا : مفاجأة مدوية بشأن مصير ”سعود القحطاني” بعد تورطه في مقتل خاشقجي.. ومصادر تكشف (تفاصيل مروعة)

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