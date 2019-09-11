شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مؤثرة رفعتها الجماهير اليمنية في المباراة التي جمعت اليمن والسعودية باستاد البحرين الوطني واعاد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر صورة لجماهير ترفع شعار مؤثر عن علاقة الشعبين اليمني والسعودي .



وحملت الصورة التي رفعتها الجماهير اليمنية في استاد البحرين الوطني ورصدها موقع "صوت المغتربين" شعار (فزنا او انهزمنا .. السعودية واليمن كلهم منتخبنا) ونشرها السفير آل جابر بعد نهاية المبارة التي جمعت منتخبي اليمن والسعودية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

قد يهمك ايضاً:

- بكل جرأة .. الفنانة سوسن بدر: هذا ما حدث بيني وبين الفنان ” عادل إمام ” خلف الكواليس وتم حذفه من الفيلم!

- فيصل القاسم يحرج اليمنيين ويتحداهم أن يفعلوا هذا الأمر في وجه الإمارات.. وسيل من الردود تثير غضب الذباب!

- شاهد ” إيفانكا ترامب ” كيف تتناول الفراولة..؟! (فيديو)

Advertisements

- شاهد : فنانة شهيرة بالغة الجمال تعلن حاجتها لزوج ‘‘رعوي عفط’’ وترفض 7 شباب تقدموا لخطبتها لسبب لا يخطر على بال (صورة)

- فضحية مدوية .. تسريب (فيديو فاضح) من أحد فنادق دبي يكشف عن كاميرات سرية لابتزاز الزوار .. وضاحي خلفان يكشف المستور





وقد انتهت المبارة بتعادل المنتخبين 2*2 ، حيث افتتح المنتخب اليمني التسجيل بهدف رائع بقدم المهاجم محسن محمد عند الدقيقة الثامنة من شوط المباراة الاول وتعادل هتان باهبري للسعودية عند الدقيقة23 ، ورجح عمر الضاحي كفة اليمن باحراز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين لينتهي الشوط الاول يمنياً 2 / 1 ،وعادل سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة الثامنة والاربعين من شوط المباراة الثاني .

وبهذة النتيجة يرفع المنتخب اليمني رصيده إلى نقطتين ، ويصبح للمنتخب السعودي نقطة واحدة.