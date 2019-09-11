شكرا لقرائتكم خبر عن ”مقترح سعودي“ لاسقاط انقلاب عدن خلال أيام.. ومصدر يؤكد: ”الإمارات في مأزق حقيقي“..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض ناشط سعودي، على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ”مقترحا“ قال انه سيسقط تمرد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في عدن خلال أيام.

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وقال السياسي السعودي سلطان الطيار، في تغريدة على “تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، "إذا استمرت الحكومة الشرعية في اليمن في تمسكها بموقفها الرافض للحوار قبل الانسحاب سيسقط التمرد في عدن سريعا خلال أيام".

وخاطب ”الطيار“ الحكومة الشرعية قائلا: ”لا تشرعنوا التمرد ولا تقدموا لهم طوق نجاة فهم في مأزق حقيقي هم ومن مولهم“.

والجمعة الماضية، أعلن مسؤولون يمنيون انهيار ”محادثات جدة“.

والأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، في إنه لا وجود لأي شكل من أشكال الحوار مع "المجلس الانتقالي الجنوبي".

جاء ذلك على خلفية ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول بدء محادثات غير مباشرة في جدة بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي".

وأضاف بادي أن "وجود قيادات الدولة في جدة يأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي وضمن التواصل المستمر مع قيادة السعودية للوقوف على أحداث التمرد الأخيرة بعدن وبعض المحافظات الجنوبية والتي وصلت ذروتها بقصف الطيران الإماراتي لمواقع الجيش الوطني في عدن وأبين".

وحتى اليوم، لم تعلن الحكومة اليمنية رسميا مشاركتها في حوار مع المجلس الانتقالي؛ حيث شددت لأكثر من مرة على ضرورة انسحاب قوات المجلس من كافة المرافق والمناطق التي سيطرت عليها قبل أي تفاهم بين الجانبين.