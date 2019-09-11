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عدن - ياسمين التهامي - وقفة احتجاجية لأبناء العزاعز وسط الطريق العام الرابط بين التربة و تعز

جهينة يمن_ محمد العزعزي تقدم اهالي العزاعز بشكوى الى المجلس المحلي في الشمايتين طاليوا فيها برفع النازحين من نصب الخيام فوق المقبرة. كما حملوا المجلس مسؤولية رفعهم وإعادتهم الى منطقة البيرين بالمعافر او أي منطقة صالحة للإيواء. Advertisements يذكر أن الاهالي تضايقوا من النازحين لأسباب امنية والاعتداء على مزروعاتهم وممارسة سلوكيات منافية لقيم المجتمع . في سياق متصل فقد قام صباح اليوم الاهالي بتجمهر في الشارع العام الرابط بين التربة وتعز رجالا ونساء معبرين عن رفضهم بقاء النازحين فوق امواتهم وتصريف الفضلات الآدمية والمخلفات فوق القبور . وقد التقى بعض اعيان المجتمع بكتلة المأوى بتعز في معهد بن حيان بالتربة وتقدموا باحتجاج لدى المنظمات العاملة ايجاد بدائل للسكن في اماكن أخرى. الى ذلك التزم الأهالي بتوفير وسائل نقل لايصالهم الى أي مكان يختاره النازحين على نفقتهم الخاصة.

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