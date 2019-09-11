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عدن - ياسمين التهامي - تعز : مكتب حقوق الانسان ينفذ زيارة ميدانية للاطلاع على احوال السجناء

جهينة يمن _تعز

قام مدير مكتب حقوق الإنسان بتعز علي سرحان صباح يومنا هذا بزيارة ميدانية للإصلاحية المركزية (السجن المركزي) في محافظة تعز ، للاطلاع على أوضاع النزلاء ومدى توفر الخدمات المختلفة التي يكفلها لهم القانون والدستور، وكان في إستقبالهم العقيد عصام الكامل مدير الإصلاحية الذي وجه المعنيين بتسهيل مهمة اعضاء الفريق والسماح لهم بالتجول في جميع الاقسام والإطلاع على الأوليات ومقابلة النزلاء والتحدث إليهم دون أي تحفظات.

وقد تجول سرحان والفريق الحقوقي التابع للمكتب كل أقسام الإصلاحية الخاصة بالمساجين من الذكور والإناث والأحداث والمركز الصحي الخاص بمعالجة الحالات المرضية .

وفي تصريح له قال علي سرحان مدير مكتب حقوق الإنسان أن هناك تحسن جيد وفق الإمكانيات المتوفرة ومقارنة بزيارات سابقة من حيث توفر الخدمات وإحتياجات النزلاء.

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واضاف سرحان أن هناك بعض القضايا البسيطة والتي يتطلب البت فيها بشكل سريع ولا ينبغي أن يبقى المتهمين بها فترات أطول من التي قضوها في السجن .

واكد سرحان بان زيارتنا تأتي. ضمن سياسية الحكومة والسلطة المحلية من أجل تحسين أوضاع المساجين لينالوا حقوقهم كاملة وفق التشريعات الوطنية والدولية .

وفي الختام : وجه سرحان رسالة شكر للقائميين على الإصلاحية على ما يبذلونه من جهود في سبيل تحسين أوضاع النزلاء بما يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم .

كما استمع سرحان الى تقرير توضيحي من قبل مدير الوحدة الصحية. حول الخدمات التي تقدمها الوحدة للنزلاء

وحث. سرحان ادارة الاصلاحية باعطاء اهتمام خاص للنزلاء في قسم الاحداث. وقسم النساء .

يذكر أن نزلاء إصلاحية محافظة تعز وفي مختلف القضايا يبلغ عددهم ٤٦١ نزيل بينهم ٢٠ إمرأة و ١٤ من الاحداث ودون السن القانون .