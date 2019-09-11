الخبجي من قلب مفاوضات جدة : سياسة النفس الطويل مطلوبة

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يزيد بن سلمان - شبوة - لمح عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي الى تعثر اعمال تفاوض سياسية مع الحكومة الشرعية اليمنية. وقال الخبجي ان سياسة النفس الطويلة مطلوبة في اشارة على مايبدو لعدم تحقيق اي نتائج ملموسة في محاولة اجراء مفاوضات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. وقال الخبجي انه يجب الاستعداد لكل الاحتمالات. Advertisements واضاف بالقول: "يد تحمي ويد تبني، والحوار وسيلة لبلوغ الاهداف الكبيرة. سياسة النفس الطويل مطلوبة، والإستعداد لمواجهة كل الاحتمال واجب، ولن يسقط حق وراءه شعب كشعب الجنوب، والقادم أفضل باذن الله.

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