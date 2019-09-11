انعقاد اجتماع استثنائي لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائي بالمهرة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

عقد المجلس المحلي بمحافظة المهرة اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأمين العام الأستاذ سالم عبدالله نيمر، للوقوف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة في الأيام الماضية.



وناقش الاجتماع - الذي حضره، مدير فرع شركة النفط بالمهرة، المهندس محسن بلحاف، ومندوب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة - الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية في مديرية الغيضة عاصمة محافظة و المديريات الأخرى، نتيجة نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد.

وبحث الاجتماع الحلول والإجراءات المناسبة لتفادي تكرار انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين المصالح العامة.

وأكد الأمين العام سالم عبدالله نيمر، أن الاجتماع الاستثنائي يأتي بناء على طلب أعضاء المجلس المحلي للوقوف على مشكلة انقطاع الكهرباء واتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جهته، تطرق مدير شركة النفط بالمهرة المهندس محسن بلحاف، إلى الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لتخفيف عن معاناة السكان.

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من جانبه، أوضح مندوب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة، أحمد السبت، الآليات المتبعة لدى البرنامج لتقديم الوقود لشركة النفط بمحافظة المهرة والمخصص لتشغيل الكهرباء.

ونقل السبت، تحيات السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر للسطلة المحلية بمحافظة المهرة، موكدا استمرار منحة المشتقات النفطية.

ومن جانب، آخر دشنت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة بالتعاون مع جمعية الابداع لتنمية المرأة اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمدربين (TOT) بمدرسة اروى التعليم الأساسي والثانوي مديرية سيحوت.

وجاء ذلك بحضور القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت عبدالله باعبده ومدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة لبنى صالح كلشات وسميرة خميس رئيسة جمعية الابداع ولجنة المراة وأنتصار عوض مديرة إدارة التدريب والتأهيل بالجمعية اوسان باعباد مديرة تنمية المرأة بسيحوت و فاطمة ميطان مديرة مدرسة اروى التعليم الأساسي والثانوي وبرعاية المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت وبإشراف مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

ورحب القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بالاستاذة لبنى كلشات والوفد المرافق لها ، حاثاً المتدربات على الالتزام والانضباط والاستفادة القصوى وعكس ما سيتم تدريبه في ميدان العمل والاستفادة منهن كمدربات.

فيما اكذت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة لبنى كلشات في رفع قدرات ومهارات المشاركات، مستعرضة أهداف الدورة.

وأكدت كلشات على أهمية التدريب والتأهيل لقطاع المرأة في مختلف المجالات، مشيدة بالإعداد الجيد للدورة من قبل فرع الإدارة بالمديرية وباهتمام السلطة المحلية بالمديرية في إنجاح هذه الدورة.

من جهته أكد المدرب أحمد محفوظ باحصين بأن هذه الدورة مفتاح لدورات قادمة بإذن لله تعالى.

حضر الدورة الأخوة طاهر عبداللاه بن عويض رئيس لجنة التخطيط والتنمية واوسان باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بالمديرية واعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية.