مسؤولون بالمهرة يزورون مركز الشفاء للعلاج الطبيعي

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
المهرة - الخليج 365
زارت الوكيلة المساعد لشؤون المرأة بمحافظة المهرة، الأستاذة خديجة باكريت، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة الأستاذ محمود القميري، ونائب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سالم سويلم، مركز الشفاء للعلاج الطبيعي التابع لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا.
ووفق متابعة "الخليج 365"، فخلال الزيارة التي رافقهم فيها رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين الأستاذ سالم مرزوق بلحاف، تعرفوا من إدارة مركز العلاج الطبيعي على الأقسام وأهم المهام والأعمال التي يقوم بها.
وأشادت الوكيلة خديجة باكريت، بالجهود التي يبذلها مركز الشفاء للعلاج الطبيعي، لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت اهتمام السطلة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.
وكان المجلس المحلي بمحافظة المهرة عقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأمين العام الأستاذ سالم عبدالله نيمر، للوقوف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة في الأيام الماضية.
وناقش الاجتماع - الذي حضره، مدير فرع شركة النفط بالمهرة، المهندس محسن بلحاف، ومندوب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة - الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية في مديرية الغيضة عاصمة محافظة و المديريات الأخرى، نتيجة نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد. وبحث الاجتماع الحلول والإجراءات المناسبة لتفادي تكرار انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين المصالح العامة. وأكد الأمين العام سالم عبدالله نيمر، أن الاجتماع الاستثنائي يأتي بناء على طلب أعضاء المجلس المحلي للوقوف على مشكلة انقطاع الكهرباء واتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جهته، تطرق مدير شركة النفط بالمهرة المهندس محسن بلحاف، إلى الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لتخفيف عن معاناة السكان.
من جانبه، أوضح مندوب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة، أحمد السبت، الآليات المتبعة لدى البرنامج لتقديم الوقود لشركة النفط بمحافظة المهرة والمخصص لتشغيل الكهرباء.
ونقل السبت، تحيات السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر للسطلة المحلية بمحافظة المهرة، موكدا استمرار منحة المشتقات النفطية.
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