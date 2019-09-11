إخواني منشق يكشف "لليمن العربي" غرض محافظ شبوة من الإساءة للإمارات

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

أكد قيادي منشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مأرب، شمالي البلاد، إن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، تمادى في التواطئ مع الإصلاح الفرع المحلي للإخوان في اليمن.



وقال القيادي الإخواني المنشق الذي طلب تسميته بـ"أبي الحمزة" إن بن عديو فقد كل سمات الكفاءة والعرف القبلي، لا سيما إنه تعرض لصفعة في منزله من جهات رفيعة المستوى بمأرب، في الوقت الذي كانت فيه شبوة تدفع ثمن الخيانة خيرة أبنائها المخلصين.

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وتطرق القيادي في سياق حديثه إلى إساءة بن عديو للإمارات عندما قال: "إنها حولت منشأة الغاز بمنطقة بلحاف إلى ثكنة عسكرية".

ونقل القيادي الإخواني عن محافظ شبوة تصريحاته التي ورد فيها: لقد "خاطبنا الأخوة في التحالف العربي عبر رئيس الجمهورية والحكومة بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف لكونها تستخدم حالياً كثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية المرابطة فيها في بلحاف".. حد زعم المحافظ.

وتابع القيادي قوله عن محافظ شبوة، بأنه خرج عن طوره عندما قال بأنه طالب القوات الإماراتية بالانتقال إلى مكان آخر كونه يحتاج إلى تشغيل هذه المنشأة، ورغبته الوهمية في أن يبعد المنشأة عن أي صدام مسلح.

ويشير القيادي الإخواني، أن محافظ شبوة من خلال تصريحاته اليائسة يسعى لتلميع صورته لدى الإخوان لتأمين الحماية له، إذ باتت سمعته لا تطاق لدى أبناء شبوة منذ تحركاته الأخيرة، تعيينه محافظا لها بشكل عام.