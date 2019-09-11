الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة تدشن دورة (TOT) بسيحوت

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

دشنت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة بالتعاون مع جمعية الابداع لتنمية المرأة اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمدربين (TOT) بمدرسة اروى التعليم الأساسي والثانوي مديرية سيحوت بحضور القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت عبدالله باعبده ومدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة لبنى صالح كلشات وسميرة خميس رئيسة جمعية الابداع ولجنة المراة وأنتصار عوض مديرة إدارة التدريب والتأهيل بالجمعية اوسان باعباد مديرة تنمية المرأة بسيحوت و فاطمة ميطان مديرة مدرسة اروى التعليم الأساسي والثانوي وبرعاية المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت وبإشراف مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.



ورحب القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بالاستاذة لبنى كلشات والوفد المرافق لها ، حاثاً المتدربات على الالتزام والانضباط والاستفادة القصوى وعكس ما سيتم تدريبه في ميدان العمل والاستفادة منهن كمدربات.

Advertisements

فيما أكدت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة لبنى كلشات في رفع قدرات ومهارات المشاركات، مستعرضة أهداف الدورة.

وأكدت كلشات على أهمية التدريب والتأهيل لقطاع المرأة في مختلف المجالات، مشيدة بالإعداد الجيد للدورة من قبل فرع الإدارة بالمديرية وباهتمام السلطة المحلية بالمديرية في إنجاح هذه الدورة.

من جهته أكد المدرب أحمد محفوظ باحصين بأن هذه الدورة مفتاح لدورات قادمة بإذن لله تعالى.

حضر الدورة الأخوة طاهر عبداللاه بن عويض رئيس لجنة التخطيط والتنمية واوسان باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بالمديرية واعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية٠