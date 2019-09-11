شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نهار عدن يتحول الى ظلام وخبراء يطالبون المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.. صور مباشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجتاحت اليوم الاربعاء عاصفة رملية قوية بعض مديريات العاصمة ‎المؤقتة عدن. وحذر خبراء سكان عدن من الخروج من المنازل وطالبوهم باقفال النوافذ والابواب وعدم الخروج حتي تنتهى العاصفة. Advertisements وتوقع الخبراء ان تعم العاصفة الرملية كافة مديريات عدن.

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