اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل : نهار عدن يتحول الى ظلام وخبراء يطالبون المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.. صور مباشرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نهار عدن يتحول الى ظلام وخبراء يطالبون المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.. صور مباشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجتاحت اليوم الاربعاء عاصفة رملية قوية بعض مديريات العاصمة ‎المؤقتة عدن.

وحذر خبراء سكان عدن من الخروج من المنازل وطالبوهم باقفال النوافذ والابواب وعدم الخروج حتي تنتهى العاصفة.

 

Advertisements

وتوقع الخبراء ان تعم العاصفة الرملية كافة مديريات عدن.

11-09-19-381754719.jpg

11-09-19-525435831.jpg

11-09-19-745958003.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : نهار عدن يتحول الى ظلام وخبراء يطالبون المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.. صور مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا