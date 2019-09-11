شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مخيف للعملة اليمنية امام الدولار .. تفاصيل اسعار الصرف ليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الدولار صعوده الكبير أمام الريال اليمني، محققاً أعلى ارتفاع منذ مطلع العام الحالي.



ويشهد الريال اليمني تراجع كبير وانهيار مستمر مقابل العملات الأجنبية.



وكانت اسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء، في اليمن على النحو التالي



العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 610 616

سعر الريال السعودي 159 161

سعر الدرهم الإماراتي 161 163

أسعار اليورو الأوروبي 648 651

أسعار الجنيه الاسترليني 700 704

أسعار الدولار الكندي 435 438

سعر جنيه مصري 35 36

سعر الريال القطري 156 157

سعر الدينار الكويتي 1904 1914

أسعار الريال العماني 1505 1515

أسعار الدينار الأردني 816 820

أسعار الدينار البحريني 1429 1458



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