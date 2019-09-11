شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي العقلة ينتقد التعسفات في قعطبة ويوجه هذه الرسالة إلى المسؤولين في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي طاهر مسعد العقلة رسالة إلى كل من محافظ الضالع ورئيس الانتقالي ومدير أمن الضالع وقائد الحزام الأمني بالضالع بخصوص مايحصل في مديرية قعطبة من تعسفات وهيمنة من قبل بعض اشخاص يمتلكون اطقم عسكرية ويقومون في فرض قوتهم والهيمنة وتعسف خارج نطاق القانون.

وقال العقلة أن مديرية قعطبة يوجد بها محكمة ونيابة وادارة أمن ومدير عام ورغم كل هذا يقومون هؤلاء الاشخاص في فرض قوتهم والهيمنة وتعسف على المواطنين.

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وأضاف في الامس كانت الضالع تعاني من تعسف وهيمنة ضبعان وحيدر والقديمي، واليوم قعطبة تعاني بنفس الطريقة بتعسف والهيمنة بالقوة من بعض هؤلاء الاشخاص.

وأردف العقلة : اوجه رسالتي للواء علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع والعميد عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة ومدير امن الضالع عدلان الحتس وقائد الحزام الأمني الضالع احمد قائد القبة بضبط وتوقيف هؤلاء الذين يقومون في التعسف والهيمنة وفرض قوتهم على المواطنين ومنعهم من التدخل في قضايهم وفرضها عليهم بالقوة.