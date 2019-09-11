اخبار الخليج / اخبار اليمن

القيادي العقلة ينتقد التعسفات في قعطبة ويوجه هذه الرسالة إلى المسؤولين في الضالع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي العقلة ينتقد التعسفات في قعطبة ويوجه هذه الرسالة إلى المسؤولين في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي طاهر مسعد العقلة رسالة إلى كل من محافظ الضالع ورئيس الانتقالي ومدير أمن الضالع وقائد الحزام الأمني بالضالع بخصوص مايحصل في مديرية قعطبة من تعسفات وهيمنة من قبل بعض اشخاص يمتلكون اطقم عسكرية ويقومون في فرض قوتهم والهيمنة وتعسف خارج نطاق القانون.

وقال العقلة أن مديرية قعطبة يوجد بها محكمة ونيابة وادارة أمن ومدير عام ورغم كل هذا يقومون هؤلاء الاشخاص في فرض قوتهم والهيمنة وتعسف على المواطنين.

Advertisements

وأضاف في الامس كانت الضالع تعاني من تعسف وهيمنة ضبعان وحيدر والقديمي، واليوم قعطبة تعاني بنفس الطريقة بتعسف والهيمنة بالقوة من بعض هؤلاء الاشخاص.

 

وأردف العقلة : اوجه رسالتي للواء علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع والعميد عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة ومدير امن الضالع عدلان الحتس وقائد الحزام الأمني الضالع احمد قائد القبة بضبط وتوقيف هؤلاء الذين يقومون في التعسف والهيمنة وفرض قوتهم على المواطنين ومنعهم من التدخل في قضايهم وفرضها عليهم بالقوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادي العقلة ينتقد التعسفات في قعطبة ويوجه هذه الرسالة إلى المسؤولين في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا