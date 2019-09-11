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عدن - ياسمين التهامي - الإدارة العامة لتنمية المرأة وجمعية الإبداع تفتتح دورة تدريب مدربين (TOT ) لتأهيل 25 متدربة بسيحوت

المهرة :جهينة يمن _ خاص.

انطلقت في مدينة سبحوت بمدرسة أروى للتعليم الأساسي والثانوي اليوم الأربعاء دورة تدريبية لتدريب متدربين (TOT ) تنظمها الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة وجمعية الإبداع لتنمية المرأة و إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية و العمل حضور عبدالله باعبده القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي.

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تهدف الدورة إلى تعريف( 25) مشاركة من المكاتب الحكومية كالصحة و التربية والتعليم و محو الأمية بمديرية سيحوت بجملة من المحاضرات النظرية و التطبيقية تساعدهم على أعداد وتأهيل معارفهم بطرق متميزة نحو التنمية.

و في إفتتاح الدورة رحب الأستاذ عبدالله باعبده القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرة عام الإدارة العامة لتنمية المرأة و رئيسة جمعية الإبداع سميرة خميس و من يرافقهم و المدرب أحمد محفوظ باحصين،داعيا المتدربات الاستفادة من البرنامج التدريبي و الارتقاء بالعمل الإداري و تحسينه .

بدور ها أشارت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة لبنى صالح كلشات إلى أن الدورة تأتي لاكساب المتدربات مجموعة من المعارف الرئيسية حول مفهوم و أركان العملية التدريبية ونقل المعرفة و تبادلها والتي ستعمل على إيجاد مدربين محليين يقع عليهم تطوير القطاعات الحكومية حتى يتم تجاوز اي اشكاليات أو صعوبات في بيئة العمل.

حضر إفتتاح الدورة التدريبية انتصار عوض مديرة إدارة التدريب و التأهيل بجمعية الإبداع و أوسان باعباد مديرة تنمية المراة بسيحوت و مديرة مدرسة أروى و عدد من مدراء العموم و الشخصيات الاجتماعية .