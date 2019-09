شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ضربة مباغتة قبل قليل أثناء خطاب ‘‘نتنياهو’’ تقلب الوضع رأسًا على عقب .. والأخير يقطع الكلمة وإعلان حالة الطوارئ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهرت لقطات تلفزيونية اندفاع حراس نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإبعاده عن منصة كان يقف عليها أثناء تجمع انتخابي في مدينة أسدود (جنوب)، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي من غزة.

وانطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة نحو مدينتي عسقلان وأسدود، حسب قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.

وقالت القناة إنه لم تقع أية إصابات جراء إطلاق الصواريخ، فيما أمرت بلدية مدينة عسقلان بفتح الملاجئ تحسبا لأي تصعيد أمني.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، “متابعة للتقارير الأولية عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في الجنوب، تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتين من غزة باتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضهما”.

This is supposedly a clip of Netanyahu having to stop his speech just now, but not confirmed - His guard tries to move him away and he says "ok, clear out." pic.twitter.com/FrpQmEVCiJ — Lahav Harkov (@LahavHarkov) September 10, 2019

Another video of Netanyahu being evacuated pic.twitter.com/YzoFZdGYLZ — Lahav Harkov (@LahavHarkov) September 10, 2019

Another video of Netanyahu being evacuated

BREAKING: Netanyahu was reportedly evacuated off stage during an election rally in Ashdod as sirens blared following a rocket attack.



The terrorists responsible should not be resting easy right now.pic.twitter.com/EcdTCV6qoo — The Rebel (@RebelNewsOnline) September 10, 2019

