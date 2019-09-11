شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. وفد الانتقالي المفاوض في جدة يؤدي مناسك العمرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدى الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي الجنوبي مناسك العمرة في مكة المكرمة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوفد الانتقالي في مفاوضات جدة أثناء أداءهم مناسك العمرة. وقال الناشطون أن رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزُبيدي والوفد المرافق له أدى مناسك العمرة خلال حضورهم المفاوضات مع الجانب الحكومي اليمني. Advertisements وكان وفد المجلس الانتقالي قد سافر الثلاثاء قبل الماضي الى مدينة جدة السعودية تلبية للدعوة السعودية بحضور جلسات المفاوضات مع حكومة الشرعية اليمنية.

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