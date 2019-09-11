شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة تعرض مواطن جنوبي للضرب والطعن بالجنبية في صنعاء ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يتعرض للضرب في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وقال الناشطون أن المعتدى عليه مواطن جنوبي من محافظة أبين ذهب للعلاج مع وزوجته لأحد مستشفيات بصنعاء حيث تم الاعتداء عليه حتى الموت طعناً بالجنبية أمام زوجته وهو ما اتضح انه كاذب .

والحقيقة هي الفيديو يعود لمواطن من صنعاء يدعى عبد الرحمن مجلي تم الاعتداء عليه يوم أمس في مقر عمله بمركز عنايتي الطبي في حي السنينة بالعاصمة صنعاء بحسب ما جاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.