شكرا لبحثكم عن خبر هام جدا.. تضمن كشفا لاسرار خطيرة للغاية: النص العربي لتقرير خبراء الأمم المتحدة عن اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة تقريرها بخصوص اليمن. وتنشر "عدن الغد" هنا النسخة العربية من تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن (مجموعة الخبراء البارزين). Advertisements ويتضمن التقرير كشفا لانتهاكات مروعة واسرار سياسية صادمة تضمنها التقرير الاخير . وتنشر "عدن الغد" بداية النص كاملا وستسعرض التقرير لاحقا بتغطيات اخبارية مفصلة لكل حدث بشكل مفصل. لتحميل التقرير يرجى الضغط هنـــــــــــــــــا

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