المجلس المحلي بالمهرة يناقش أسباب انقطاع الكهرباء في اجتماع استثنائي 

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

عقد المجلس المحلي بمحافظة المهرة اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأمين العام الأستاذ سالم عبدالله نيمر، للوقوف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة في الأيام الماضية.



وناقش الاجتماع - الذي حضره، مدير فرع شركة النفط بالمهرة، المهندس محسن بلحاف، ومندوب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة - الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية في مديرية الغيضة عاصمة محافظة و المديريات الأخرى، نتيجة نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد. وبحث الاجتماع الحلول والإجراءات المناسبة لتفادي تكرار انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين المصالح العامة.

Advertisements

وأكد الأمين العام سالم عبدالله نيمر، أن الاجتماع الاستثنائي يأتي بناء على طلب أعضاء المجلس المحلي للوقوف على مشكلة انقطاع الكهرباء واتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جهته، تطرق مدير شركة النفط بالمهرة المهندس محسن بلحاف، إلى الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لتخفيف عن معاناة السكان.

من جانبه، أوضح مندوب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة، أحمد السبت، الآليات المتبعة لدى البرنامج لتقديم الوقود لشركة النفط بمحافظة المهرة والمخصص لتشغيل الكهرباء.

ونقل السبت، تحيات السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر للسطلة المحلية بمحافظة المهرة، موكدا استمرار منحة المشتقات النفطية.