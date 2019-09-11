مؤسسة "للخير نسعى" توزع الحقيبة والزي المدرسي على طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة 

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

وزعت مؤسسة للخير نسعى، بمحافظة المهرة، الحقيبة والزي المدرسي على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، وتمويل مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتنسيق مع جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا.



وفي فعالية التوزيع التي حضرها رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا، سالم مرزوق بلحاف، قالت الوكيلة المساعد لشؤون المرأة بمحافظة المهرة، الأستاذة خديجة باكريت، إن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، تولي اهتمام خاص لفئة المعاقين حركيا لتشجيعهم على التعليم والاندماج في المجتمع.

وشكرت مكتب حقوق الإنسان على تمويل مشروع الحقيبة والزي المدرسي للطلاب المعاقين.

وثمنت دور مؤسسة للخير نسعى على تنفيذ مشروع الحقيبة والزي المدرسي الذي يخفف عن الأسر الفقيرة بمديرية الغيضة ويستهدف 1500 طالب طالبة.

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من جانبه، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بالمهرة الأستاذ محمود القميري، إن المشروع الإنساني يهدف إلى تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيعهم على مواصلة التعليم والالتحاق به.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في ظل الدعم الذي توليه السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، بمكتب حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن مكتب حقوق الإنسان سيواصل القيام بواجبه ومهامه في العمل الإنساني الذي يعود بالنفع على المجتمع.

إلى ذلك قال نائب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سالم سويلم، إن فئة الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى مزيد من الدعم والرعاية.

ووجه الشكر إلى مكتب حقوق الإنسان على دعم مشروع الحقيبة والزي المدرسي بالتنسيق مع مؤسسة للخير نسعى.

من جهتها شكرت رئيسية مؤسسة للخير نسعى، نوف بلحاف، مكتب حقوق الإنسان على تمويله لمشروع الحقيبة والزي المدرسي لـ 1500 طالب وطالبة من الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.