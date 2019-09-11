أمين عام المهرة يدشن الدورة التدريبية بمجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل اليونيسيف

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بمعية مدير مكتب الصحة بالمحافظة عوض مبارك سعد، الدورة التدريبة في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، وبتمويل منظمة اليونيسيف.



وتستهدف الدورة التي ينفذها مكتب الصحة بمحافظة المهرة، للفترة من 11 وحتى 26 من سبتمبر الجاري، منسقي المديريات والعاملين الصحيين بالمرافق الصحية.

وأكد الأمين العام للمجلس المحلي، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، أن الدورة تأتي ضمن توجيهات السلطة المحلية ومتابعة مكتب الصحة بالمحافظة، لتأهيل الكادر الطبي وتقديم خدمات جيدة للمجتمع.

وأشار إلى أن الطفل يمثل البذرة الأولى في مراحل نمو الإنسان، الأمر الذي يتطلب الاهتمام والرعاية الصحية.

ولفت إلى أن الدورة تهدف إلى الحد من وفيات الأطفال دون الخمس سنوات وتخفيف معاناة الأمهات.

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وذكر أن الصحة تعد من أساسيات الحياة في الوقت الحاضر، ومن هذا المنطق تولي السلطة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، اهتماما كبيرا بها للرقي وتطوير الخدمات الصحية بمحافظة المهرة.

ودعا المشاركين في الدورة إلى الاستغلال الأمثل والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.

وشكر نيمر مكتب الصحة بالمحافظة وقسم الرعاية الصحية الأولية على جهودهم المبذولة في مجال الصحة، كما شكر منظمة اليونيسيف على تمويل هذه الدورة التدريبية.

من جانبه، قال مدير مكتب الصحة بالمهرة، عوض مبارك سعد، إن الدورة جاءت وفق خطط ومتابعة مكتب الصحة مع المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الدورة تأتي في إطار التخفيف من حالات الوفيات لدى الأطفال، وتحسين أداء العاملين بالمرافق الصحية.

ودعا سعد المتدربين إلى الاستفادة من الدورة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع.

وأكد أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، ومكتب الصحة، حريصة على تدريب وتأهيل الكوادر الطبية العاملة في مختلف المراكز والوحدات والمستشفيات بالمحافظة.

حضر التدشين نائب مدير مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأولية، الدكتور مبارك محمد بن مزيون، ومدير مكتب الصحة بمديرية الغيضة عبدالله بخيت كلشات، ومدير مكتب الصحة بمديرية سيحوت سعيد معرابي.