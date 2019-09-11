محلل عسكري لــ "الخليج 365": غريفيت يحاول أن تستمر جولاته بما ينسجم مع توجهات المنظمات الدولية

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

العميد الركن ثابت حسين صالح

كتب الشحات غريب

علق الباحث والمحلل سياسي والعسكري اليمني العميد الركن ثابت حسين صالح، على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ولقاءه برئيس وفد ميليشيا الحوثي الإيرانية، محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط .



وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن غريفيت يحاول أن تستمر مهمته وجولاته وحواراته المكوكية بما ينسجم مع توجهات المنظمات الدولية وخاصة الدول العظمى، يلتقي بكل الأطراف المعنية بالحرب والأزمة في اليمن: الشرعية ، الحوثيين والانتقالي وبالطبع السعودية والإمارات.

يذكر أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن عن نتائج لقاءه برئيس وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية التفاوضي، محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط .

وقال غريفيث في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه الرسمي في تويتر: تبادلنا وجهات النظر حول سبل إحراز تقدّم في العملية السياسية والحدّ من التوتر في اليمن .

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كما بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، “مستجدات الأزمة اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استقبل الجبير في مدينة جدة غريفيث الذي وصل في زيارة غير محددة المدة، وتناول اللقاء “المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.

ويواصل المبعوث الأممي جهوده لإقناع ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالإنخراط الفعلي في تنفيذ بنود إتفاق السويد وخاصة بالجزء المتعلق بمحافظة الحديدة، حيث تواصل الميليشيات الإنقلابية مراوغاتها ورفضها تنفيذ بنود الإتفاق والذهاب نحو التنفيذ الأحادي الذي يخدم بقائها في ميناء الحديدة .

وينص إتفاق السويد بشأن الحديدة، على إنسحاب مسلحي الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كمرحلة أولى وتسليم تأمين الميناء لقوات محلية يقصد بها قوات خفر السواحل والشرطة التي كانت تقوم بتأمين الميناء قبل العام 2014.