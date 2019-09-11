مجهولون يحاصرون نيابة الاموال العامة بلحج والجهات الأمنية تتخاذل

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

حاصر مسلحون مجهولون اليوم الاربعاء 11 سبتمبر، مبنى نيابة الاموال العامة في محافظة لحج، مهددين باختطاف الموظفين .

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وقالت مصادر صحفية إن مسلحين على جاؤوا على متن طقم مدني حاصروا المبنى وهددوا باختطاف الموظفين ان لم يتم الافراج عن سجناء لديهم من قبل نيابة الاموال العامة .

وأكدت المصادر أن المسلحين طالبوا بالافراج عن سنجاء تابعين لهم سجنوا لدى النيابة بعد الاعتداء على اراضي جمعية سكنية تابعة لاعضاء نيابة لحج .

ونوهت المصادر أن موظفي وادارة النيابة الاموال العامة تمكنوا من مغادرة المبنى، في حين لايزال المسلحين في محيطه حتى لحظة كتابة الخبر .

تجدر الإشارة إلى أن الاجهزة الامنية لم تحرك لمكان الواقعة حتى الآن.. وفقا للمصادر ذاتها.