مجهولون يحاصرون نيابة الاموال العامة بلحج والجهات الأمنية تتخاذل

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات _ الخليج 365
حاصر مسلحون مجهولون اليوم الاربعاء 11 سبتمبر، مبنى نيابة الاموال العامة في محافظة لحج، مهددين باختطاف الموظفين .
وقالت مصادر صحفية إن مسلحين على جاؤوا على متن طقم مدني حاصروا المبنى وهددوا باختطاف الموظفين ان لم يتم الافراج عن سجناء لديهم من قبل نيابة الاموال العامة .
وأكدت المصادر أن المسلحين طالبوا بالافراج عن سنجاء تابعين لهم سجنوا لدى النيابة بعد الاعتداء على اراضي جمعية سكنية تابعة لاعضاء نيابة لحج .
ونوهت المصادر أن موظفي وادارة النيابة الاموال العامة تمكنوا من مغادرة المبنى، في حين لايزال المسلحين في محيطه حتى لحظة كتابة الخبر .
تجدر الإشارة إلى أن الاجهزة الامنية لم تحرك لمكان الواقعة حتى الآن.. وفقا للمصادر ذاتها.
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