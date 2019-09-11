مناقشة إجراءات أمنية لتأمين المنشآت النفطية بمأرب

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قامت اللجنة الامنية بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء، بمناقشت عدد من الملفات الامنية في المحافظة والاجراءات المتخذة لحماية المنشآت الحيوية وفي مقدمتها المنشآت النفطية والاستمرار في ملاحقة وتعقب العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبين في قضايا مختلفة.



وخلال الاجتماع حمل محافظ مأرب سلطان العرادة الجهات الامنية المسئولية الكاملة عن أي اختلالات امنية تحدث في المحافظة عامة وعاصمتها على وجه الخصوص.. مشددا على ان محافظة مأرب التي تنعم بالامن والاستقرار يجب عن تستمر وان أي اختراق امني غير مقبول لدى قيادة السلطة المحلية، في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به الاجهزة الامنية.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات الأخيرة في صفوف قيادات الإصلاح، جاءت في أعقاب دفع الحزب بناشطيه وإعلامييه للمغادرة إلى عواصم عربية واوروبية بغرض تشكيل جماعات ضغط وتنفيذ أنشطة احتجاجية بتمويل قطري.

ولفتت إلى أن أولى نتائج هذه التحركات، ظهرت في الأيام الأخيرة من خلال تنظيم عناصر الإخوان في دول أوروبية وتركيا والولايات المتحدة لوقفات احتجاجية مناهضة لدولة الإمارات على خلفية الأحداث التي شهدها عدد من محافظات جنوب اليمن وفشل مخطط إسقاط عدن في أيدي القوات التي يهيمن عليها الإخوان.

Advertisements

ويعد بروز عدد من الأصوات الإعلامية التي بدأت تهاجم السعودية بعد أن كانت توجّه كل حملاتها الإعلامية نحو دولة الإمارات هو مقدمة لتحوّل كبير قد يطرأ على موقف إخوان اليمن في حال نجاح الحوار الذي ترعاه الحكومة السعودية في جدة والذي يعتبره حزب الإصلاح محاولة لتحجيم دوره داخل الشرعية اجتزاء مما يعتبره استحقاقات حاز عليها داخل مؤسساتها خلال الفترة الماضية.

ولم يكتف إخوان اليمن بإرباك أداء التحالف العربي في معركته مع الحوثيين شمالا، حيث عمل الإصلاح على نشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة وافتعال معارك جانبية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وصولا إلى دعم كيانات ممولة من طهران والدوحة مثل مجلس الحراك الثوري الذي أعلن مؤخرا عن سعيه لتكوين تحالف جنوبي عريض يضم كل القوى الجنوبية المعادية للتحالف العربي والمحسوبة على محور طهران-الدوحة- مسقط الذي تصاعد دوره في اليمن في الآونة الأخيرة بشكل ملموس من خلال تمويل أنشطة وفعاليات مناهضة للسعودية والإمارات.

وكانت قد وجهت المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، بضبط ضابط في اللواء 19 في محافظة شبوة.

وزعمت المنطقة الثالثة إنه يعمل لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.. حد قولها.

وقالت السلطات في مأرب المعقل الرئيسي لإخوان اليمن إن الضابط خميس باشادي يهدد باقتحام ادارة امن بيحان لاخراج مساجين من ابناء بيحان وهم احمد الباني وحافظ عقيل.

ووجهت قائد اللواء بضبط المذكور وارساله مع المساجين الى مأرب.