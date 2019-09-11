مناقشة إجراءات أمنية لتأمين المنشآت النفطية بمأرب

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
قامت اللجنة الامنية بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء، بمناقشت عدد من الملفات الامنية في المحافظة والاجراءات المتخذة لحماية المنشآت الحيوية وفي مقدمتها المنشآت النفطية والاستمرار في ملاحقة وتعقب العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبين في قضايا مختلفة.
وخلال الاجتماع حمل محافظ مأرب سلطان العرادة الجهات الامنية المسئولية الكاملة عن أي اختلالات امنية تحدث في المحافظة عامة وعاصمتها على وجه الخصوص.. مشددا على ان محافظة مأرب التي تنعم بالامن والاستقرار يجب عن تستمر وان أي اختراق امني غير مقبول لدى قيادة السلطة المحلية، في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به الاجهزة الامنية.
وأشارت المصادر إلى أن التحركات الأخيرة في صفوف قيادات الإصلاح، جاءت في أعقاب دفع الحزب بناشطيه وإعلامييه للمغادرة إلى عواصم عربية واوروبية بغرض تشكيل جماعات ضغط وتنفيذ أنشطة احتجاجية بتمويل قطري.
ولفتت إلى أن أولى نتائج هذه التحركات، ظهرت في الأيام الأخيرة من خلال تنظيم عناصر الإخوان في دول أوروبية وتركيا والولايات المتحدة لوقفات احتجاجية مناهضة لدولة الإمارات على خلفية الأحداث التي شهدها عدد من محافظات جنوب اليمن وفشل مخطط إسقاط عدن في أيدي القوات التي يهيمن عليها الإخوان.
ويعد بروز عدد من الأصوات الإعلامية التي بدأت تهاجم السعودية بعد أن كانت توجّه كل حملاتها الإعلامية نحو دولة الإمارات هو مقدمة لتحوّل كبير قد يطرأ على موقف إخوان اليمن في حال نجاح الحوار الذي ترعاه الحكومة السعودية في جدة والذي يعتبره حزب الإصلاح محاولة لتحجيم دوره داخل الشرعية اجتزاء مما يعتبره استحقاقات حاز عليها داخل مؤسساتها خلال الفترة الماضية.
ولم يكتف إخوان اليمن بإرباك أداء التحالف العربي في معركته مع الحوثيين شمالا، حيث عمل الإصلاح على نشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة وافتعال معارك جانبية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وصولا إلى دعم كيانات ممولة من طهران والدوحة مثل مجلس الحراك الثوري الذي أعلن مؤخرا عن سعيه لتكوين تحالف جنوبي عريض يضم كل القوى الجنوبية المعادية للتحالف العربي والمحسوبة على محور طهران-الدوحة- مسقط الذي تصاعد دوره في اليمن في الآونة الأخيرة بشكل ملموس من خلال تمويل أنشطة وفعاليات مناهضة للسعودية والإمارات.
وكانت قد وجهت المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، بضبط ضابط في اللواء 19 في محافظة شبوة.
وزعمت المنطقة الثالثة إنه يعمل لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.. حد قولها.
وقالت السلطات في مأرب المعقل الرئيسي لإخوان اليمن إن الضابط خميس باشادي يهدد باقتحام ادارة امن بيحان لاخراج مساجين من ابناء بيحان وهم احمد الباني وحافظ عقيل.
ووجهت قائد اللواء بضبط المذكور وارساله مع المساجين الى مأرب.
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كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة إجراءات أمنية لتأمين المنشآت النفطية بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.