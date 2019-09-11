محلل يكشف المخطط الإخواني القطري في جنوب اليمن 

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

تميم

كتب الدوحة - الخليج 365

كشف محلل سياسي جنوبي، عن المخطط الإخواني القطري الحالي في جنوب اليمن.



وقال المحلل السياسي إياد الشعيبي، في منشور رصده "الخليج 365" - المخطط القطري الإخواني الحالي هو محاولة تفكيك الاصطفاف الجنوبي الوطني من خلال الطعن بمواقف أعمدة نسيجه الاجتماعي والقبلي الراسخة".

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وتابع "وهذا مخطط خطير جدا ، وللتصدي له يجب أن يكون هناك وعي ووعي كبير".

ومضى "فهم يدركون أنهم لن يستطيعوا التأثير على الرأي العام الجنوبي بالخطاب الإعلامي المباشر".

وأضاف"لذلك لجأوا إلى سياسة "تمييع المواقف والإساءة للقبائل والبداية بقبائل أبين ومرورا بقبائل يافع" بهدف النيل من الحاضنة الشعبية الجنوبية، وهم ماضيين بذلك ديدنهم "العيار اللي ما يصيب يدوش".

واختتم "لذا تنبهوا تنبهوا ولا تنجروا أبدا مع أي خطاب ولو كانت مجرد كلمة سلبية في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ أمتنا الجنوبية".