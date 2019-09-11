قصف حوثي مكثف على "المشتركة" شرق الحديدة 

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.
وشنت المليشيات قصفاً مكثفاً على مناطق متفرقة شرق المدينة مستخدمة مختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وحسب مصدر عسكري أفاد ،بأن مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح تعرضت لقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والمدفعية من عيار 82 ، كما تساقطت مقذوفات مدفعية ونيران رشاشة بشكل مكثف على المواقع المتمركزة خلف كلية الهندسة.
في السياق ذاتة تعرضت مواقع القوات المشتركة في شارع الخمسين للإستهداف بكافة الأسلحة المتوسطة بينها الدوشكا وسلاح عيار 14.5والاسلحة القناصة.
وتصاعدت مؤخراً حدة القصف الذي تمارسه مليشيات الحوثي في سياق انتهاكاتها المستمرة لكل المواثيق والإتفاقات التي أبرمت ونصت على الوقف الكامل للعمليات العسكرية في الحديدة.
واستمرت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عملياتها العسكرية وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بقيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالمدفعية في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم.
وقالت المصادر أن مواقع القوات المشتركة المتمركزة في المنطقة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وبقذائف آر بي جي وبقذائف مدفعية الهاوزر.
ونوهت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 حتى ساعات الظهيرة.
وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.