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بالفيديو .. عاصفة رملية تجتاح العاصمة عدن

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

العاصفة

العاصفة

بالفيديو .. عاصفة رملية تجتاح العاصمة عدن

كتب

الخليج 365

إجتاحت العاصمة عدن، عصر اليوم، عاصفة رملية شديدة حجبت الرؤية في مختلف مديريات المدينة الثمان .

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وأفاد مراسل (الخليج 365) أن العاصفة كانت قوية وتسببت في إنعدام الرؤية وإعاقة حركة السير لبعض الوقت .. مشيراً إلى أن موجة الغبار بدأت بالإنقشاع مع مرور الوقت .

وتأتي هذه العاصفة الرملية، في إطار تغيرات الطقس التي شهدتها العاصمة عدن خلال الأشهر الماضية والعواصف المدارية التي ضربت المدن المجاورة لها .

ولم تسجل توقعات الطقس المحلية، أن تجتاح العاصمة عدن أي عاصفة رملية، حتى يأخذ المصابين بضيق التنفس حذرهم .  

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