بالفيديو .. عاصفة رملية تجتاح العاصمة عدن

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
العاصفة
كتب
الخليج 365
إجتاحت العاصمة عدن، عصر اليوم، عاصفة رملية شديدة حجبت الرؤية في مختلف مديريات المدينة الثمان .
وأفاد مراسل (الخليج 365) أن العاصفة كانت قوية وتسببت في إنعدام الرؤية وإعاقة حركة السير لبعض الوقت .. مشيراً إلى أن موجة الغبار بدأت بالإنقشاع مع مرور الوقت .
وتأتي هذه العاصفة الرملية، في إطار تغيرات الطقس التي شهدتها العاصمة عدن خلال الأشهر الماضية والعواصف المدارية التي ضربت المدن المجاورة لها .
ولم تسجل توقعات الطقس المحلية، أن تجتاح العاصمة عدن أي عاصفة رملية، حتى يأخذ المصابين بضيق التنفس حذرهم .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.