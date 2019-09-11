بالفيديو .. عاصفة رملية تجتاح العاصمة عدن

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

العاصفة

كتب الخليج 365

إجتاحت العاصمة عدن، عصر اليوم، عاصفة رملية شديدة حجبت الرؤية في مختلف مديريات المدينة الثمان .

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وأفاد مراسل (الخليج 365) أن العاصفة كانت قوية وتسببت في إنعدام الرؤية وإعاقة حركة السير لبعض الوقت .. مشيراً إلى أن موجة الغبار بدأت بالإنقشاع مع مرور الوقت .

وتأتي هذه العاصفة الرملية، في إطار تغيرات الطقس التي شهدتها العاصمة عدن خلال الأشهر الماضية والعواصف المدارية التي ضربت المدن المجاورة لها .

ولم تسجل توقعات الطقس المحلية، أن تجتاح العاصمة عدن أي عاصفة رملية، حتى يأخذ المصابين بضيق التنفس حذرهم .