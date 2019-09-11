شهدت مدرسة الجريذي بمدينة الضالع ظهر يوم أمس حفل توزيع عقود لأسر 23 شهيداً من شهداء مدينة الضالع خلال الحرب الأخيرة مع مليشيات الحوثي . وجرى توقيع العقود وتسليمها لأسر الشهداء بدعم سخي من رجل الأعمال الشيخ/مهدي العقربي الذي قام بتقديم مخطط متكامل يقع في مديرية البريقة خصص لأسر الشهداء . أسر الشهداء عبرت عن بالغ شكرها لهذه اللفته الكريمة من الشيخ مهدي العقربي شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة عدن والتي تعتبر بادرة طيبه في سبيل دعم اسر الشهداء التي تعاني الكثير جراء فقدان ابنائها وأبائها . Advertisements ودعى الشيخ /محسن الأحمدي رئيس المجلس الأهلي لمدينة الضالع كل رجال الأعمال والتجار الجنوبيين الى الالتفات لأسر الشهداء والجرحى والحذو حذو الشيخ مهدي العقربي الذي نتقدم له بجزيل الشكر والعرفان. من جانبه نائب قائد قوات الحزام الامني المقدم وليد حسن اعتبر هذه المبادرة من الشيخ مهدي العقربي بادرة خير وهي أقل القليل التي يمكن تقديمها لأسر الشهداء الذي ضحوا بأروحهم من أجل الدين والارض والعرض. حضر حفل التسليم الشيخ محسن الأحمدي رئيس المجلس الأهلي لمدينة الضالع والمقدم وليد حسن نائب قائد قوات الحزام الأمني والقائد فؤاد الجبلي نائب قائد اللواء الثاني مقاومة والشيخ محمد السيد ورؤساء مراكز المجلس الإنتقالي بمديرية الضالع وعدد كبير من أسر وذوي الشهداء .

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كانت هذه تفاصيل خبر رجل الأعمال الشيخ مهدي العقربي يتبرع ب23 قطعة أرض بالعاصمة عدن لأسر شهداء #الضـالع(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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