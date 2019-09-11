محمد علي يكشف عن موقف مهين للسيسي مع محمد بن سلمان ويتوعده: قريبًا الجيش يتخلى عنك يا خاين

قال الفنان ورجل الأعمال محمد علي إن الرئيس الأسبق حسني مبارك و " محمد مرسي" كانا فاشلين في الإدارة، لكنهما لم يخونا وطنهما.

وفي حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر واصل هجومه على السيسي قائلا : " شهادة للتاريخ.. حسنى مبارك فشل في أدارة مصر بس مكنش خاين ومرسي أفشل في أدارة مصر بس مكنش خاين أنت بقة خاين بأمتياذ وقيادة الجيش عرفين انك خاين وأفراد وظباط الجيش عرفين انك خاين وبقيت مفضوح وبقيت عبأ على الي بيدعموك وقريبا هيشيلوا أدهم من تحتك وسعتها الشعب هو الي هيلقفك وعد مني".وأضاف في هجومه أيضا على " السيسي" : بيقولة عميل للمخابرات الأسبانية علشان اتصورت مع الحاكم العسكري وانت أيه يا عره لما بتقف لأبن سلمان تستناه تحت سلم الطيارة وتجري وراة يا قزعة ده حاكم مصر انت خلتنا مسخرة يا راجل يا عرة وخسارة كلمة راجل لأنك مش راجل علشان مشغلهم يقفلوا صفحاتي خايف ليه استنه لما اقول الكبيرة".

يذكر أن فيديوهات رجل الأعمال محمد علي هزت الإعلام المصري، حيث كتب الروائي عمر طاهر في مقال له نشرته صحيفة "المصري اليوم"، ، أن موقف الإعلامي المصري من فيديوهات محمد علي يشبه بالضربة التي تعرضت لها الطائرات المصرية في حرب يونيو 1967، فيما يعرف بـ"نكسة يونيو".

وأضاف طاهر: "وضع الإعلام المصرى هذه الأيام على هامش فيديوهات المقاول الممثل يذكرنى بوضع الطائرات الحربية المصرية أيام نكسة يونيو، تم قصفها وتدميرها وهى تقف مكانها متدثرة بالأوهام، الإعلام عندنا اتضرب وهو فى مكانه".

وتابع قائلا : "منظومة تخضع لسيطرة كبيرة بميزانية مفتوحة ورقابة صارمة وتوجهات محكمة "ماتخرش الميه" بوجوه تم انتقاؤها بعناية مع أحلام سيطرة واسعة، وهم كبير تم قصفه فى مكانه بكاميرا موبايل تبث من غرفة أصغر من غرف تغيير الملابس فى مدينة الإنتاج الإعلامى".

واعتبر أن ما حدث "هى نكسة بينت مدى هشاشة هذا الكيان وهشاشة التفكير فى طريقة تكوينه وإدارته، ارتباك شديد وشلل تام فى أذرع عديدة وطويلة ومتشعبة بلا قدرة على المواجهة أو الرد، والتعالى على مادة صارت الأكثر تداولا ومشاهدة عند المصريين فى الأيام الماضية".