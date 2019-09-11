عودة اللجان الشعبية للعمل مجددا في ابين

عادت اللجان الشعبية للعمل مجددا في محافظة ابين عقب اندثار دام أكثر من 5 سنوات كاملة . ونجحت اللجان الشعبية في تأمين محافظة ابين من خطر تنظيم القاعدة في العام 2011 . وقال مصدر محلي لصحيفة "عدن الغد" ان رجال القبائل نصبوا نقاط تفتيش في مديرية المحفد وماجاورها لتأمين مرور قوات الجيش هناك . واشار المصدر إلى ان هناك توجهات لاعادة تفعيل نشاط اللجان الشعبية في عموم المحافظة عقب انسحاب الحزام الأمني منها.

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