الاكثر مشاهدة - فيصل القاسم يُحرج اليمنيين ويتحداهم أن يفعلوا هذا الأمر في وجه الإمارات.. لن تصدق كيف كان الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يُحرج اليمنيين ويتحداهم أن يفعلوا هذا الأمر في وجه الإمارات.. لن تصدق كيف كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم الاعلامي فيصل القاسم ، تساؤلا محرجا لليمنيين، عن تاريخهم وحاضرهم، وكيف بإمكانهم دحر الغزاة والمعتدين عن بلادهم. ففي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال القاسم: "‏كثيراً ما تسمع ان اليمن مقبرة الغزاة وان اليمنيين سيفعلون كذا وكذا... هل فعلاً ان اليمنيين سيفعلون كذا وكذا وسيحولون اليمن الى مقبرة غزاة جديدة". Advertisements ​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​ وبنبرة الاستغراب يضيف القاسم: " أم إنهم مشتتون هائمون على وجوههم ضائعون بلا هدف، يتقاذفهم الغزاة وهم مغلوب على امرهم كان الله في عونهم؟". وقد تفاعل عشرات المغردين، يمنيين وعرب مع تغريدة القاسم ، وردوا على تساؤله، مؤكدين بأن اليمن هي بكل تأكيد، وما حال اليمنيين اليوم، إلى حالة مؤقتة، سيلتم شملهم عم قريب ، ويدحرون الغزاة والطامعين ببلادهم وخيراتها. وتأتي تغريدة القاسم ، بالتزامن مع تصاعد أطماع دويلة الامارات المارقة، في اليمن، وخروجها بكل تبجح لتحدي اليمنيين وتاريخهم المجيد.

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