الإنتقالي يقبل الأحمر ويرفض الميسري في مشاورات جدة وهذا موقف الشرعية:

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements افقت الشرعية على شروط المجلس الانتقالي بإبعاد كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني من اي مشاورات واستبدلتهم بنائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، الذي لم يبدي وفد المجلس اي تحفظ من شانهم برغم رفضه الميسري والجبواني لأسباب بحسب تصريح مقرب من المجلس انهم سبب الفتنة في الجنوب وخاصة الحرب الأخيرة.

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