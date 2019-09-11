شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يشيد بأداء المنتخب الوطني أمام المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تلقى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك هنائه بالأداء الكبير الذي قدمه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراة اليوم أمام المنتخب السعودي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وأشاد دولة رئيس الوزراء بالروح القتالية العالية التي ظهر بها المنتخب رغم الوضع الصعب الذي تمر به البلد.

وعدا" باستمرار الدعم للمنتخبات الوطنية وفي مقدمتها منتخب كرة القدم.

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إلى ذلك أجرى معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب الوطني في البحرين ونقل للبعثة تهاني دولة رئيس الوزراء، وقال البكري أن المنتخب اليمني نقطة الضؤ الوحيدة في زمن الحرب وعلى عاتقكم تقع مسؤلية إسعاد الجماهير في اليمن الكبير فأنتم من يجمع كل اليمنين على تشجيعكم ودعمكم.

وأشاد الوزير بالمدرب الوطني الذي أثبت أنه الأجدر بقيادة المنتخب الوطني.

واشار الى ان الوزارة مستمرة في دعم المنتخب لإكمال مسيرته الرائعه التي بدأها بتعادلين جميلين.

واختتم البكري حديثة بالشكر والثناء على اتحاد الكرة والجهازين الفني والإداري والجماهير اليمنية التي حضرت وازرت المنتخب.