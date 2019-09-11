شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. عاصفة رمليحة تحجب الرؤية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد العاصمة عدن في هذه اللحظات عاصمة رملية تحجب الرؤية . وقال سكان أن العاصفة تغطي معظم مساحة عدن. وادى هبوب العاصفة إلى توقف شبه تام لحركة المركبات واغلاق معظم المحلات التجاري ابوابها. Advertisements

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